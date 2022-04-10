Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что Соединенное Королевство намерено усиливать экономическое давление на Россию, принимая каждую неделю новые санкции, передает ТАСС.

«Совместно с партнерами мы будем усиливать экономическое давление на Россию. Мы продолжим интенсифицировать санкции против России каждую неделю», — объявил он.

По словам главы британского правительства, речь идет не только о заморозке активов или санкциях против олигархов, но и об отказе от российских углеводородов.

Премьер добавил, что Великобритания будет предоставлять Украине всю необходимую «экономическую и оборонительную военную поддержку», а также собирается либерализовать торговлю с Украиной.

«Великобритания и партнеры предоставляют оборудование, технологии, ноу-хау, разведданные, чтобы на Украину больше никогда не вторгались, чтобы Украина была настолько защищена, что над ней нельзя было бы издеваться, чтобы ее нельзя было шантажировать, чтобы нельзя было угрожать ей», — объявил Джонсон.