Министр здравоохранения Теймур Мусаев сообщил журналистам, что в настоящее время ремонтируется офис Координационного центра по трансплантации органов и тканей человека в Азербайджане. Офис откроется примерно через два месяца.

Министр отметил, что в этом центре так же будет находится Комиссия по этике: «Все детали будут раскрыты во время открытия офиса. Основная цель центра – создание базы нуждающихся в трансплантации органов лиц, построение справедливого с точки зрения медицины приоритетного ряда, а также формирование базы доноров органов. Основной вопрос связан с изъятием органов и (или) тканей у тел, то есть с посмертным донорством. В связи с этим ведется обширная работа».