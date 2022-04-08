В Сети опубликованы кадры первых секунд после ракетного удара по вокзалу в Краматорске.
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В Сети опубликованы кадры первых секунд после ракетного удара по вокзалу в Краматорске.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
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Звери, а не люди. Что на этот раз скажут в россии, опять постановка самих же украинцев? И как после всего этого человечеству сосуществовать с русским миром?