Росмиротворцы пообещали, что впредь не допустят провокаций армян

Как ранее сообщал Minval.az, на днях командование российского миротворческого контингента, расквартированного на части территории Карабахского региона Азербайджана, распространило видеозапись, на которой росмиротворцы сопроводили азербайджанскую колонну со стройматериалами и продовольствием в поселок Суговушан.

На 28 секунде в кадре было видно, как автомобили вместе с россиянами проверяет представитель «полиции Нагорного Карабаха». Что, разумеется, вызвало возмущение у азербайджанской общественности.

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Сегодня же стало известно, что после протеста азербайджанской стороны руководству командования российского контингента, миротворцы пообещали, что такого больше не повторится. Об этом сообщил председатель Общественного объединения Ассоциации пострадавших от мин в Азербайджане, инвалид войны, журналист Рей Керимоглу.