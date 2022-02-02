Совместная провокация миротворцев и сепаратистов: видео

Накануне командование российского миротворческого контингента, расквартированного на части территории Карабахского региона Азербайджана, распространило видеозапись: росмиротворцы сопроводили азербайджанскую колонну со стройматериалами и продовольствием в поселок Суговушан. Сам ролик длится чуть больше минуты. Все как полагается: бронеавтомобиль «Тигр» с российским флагом во главе колонны, сами миротворцы.

Однако, как передает Minval, на 28 секунде в кадре видно, как автомобили вместе с россиянами проверяет представитель «полиции Нагорного Карабаха».

А вот это уже откровенное нарушение и территориальной целостности Азербайджана, и суверенитета нашей страны, и трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Никакими документами и соглашениями сохранение «армянской полиции» в Карабахском регионе Азербайджана не предусматривается. Их участие в досмотре азербайджанских автоколонн — тем более.

Наконец, наша страна имеет полное право провозить по дорогам в нагорной части Карабаха не только стройматериалы и продовольствие, но и оружие.

Наконец, миротворцы — это люди в погонах, которым по штату положено понимать: в досмотре автомобилей посторонние персонажи принимать участие не имеют права.

Так как же там мог появиться этот непонятный субъект, представляющий армянские незаконные вооружённые формирования? Об этом просто «договорились» на блокпосту? Или же все происходит по соответствующей «отмашке»? В любом случае Азербайджан вправе ожидать от российской стороны и подробных разъяснений, каким образом представитель сепаратистов появился в кадре, и четких мер, чтобы подобные прецеденты не повторились.

Иначе принимать меры придется уже азербайджанской стороне!

Отдел политики Minval.az