Теперь и Франция признает реалии: послесловие к видеоконференции Алиева, Макрона, Мишеля и Пашиняна

В постконфликтном урегулировании в Карабахе — важный шаг, который вполне можно назвать «европейским». По инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона состоялась встреча в видеоформате с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Эмманюэля Макрона в качестве председательства Франции в Европейском Союзе, президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Европейское, точнее, евросоюзовское посредничество после встречи в Брюсселе набирает обороты.

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Можно долго гадать, в какой мере на атмосферу встречи повлияло VIII заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора, в тот же день проходившее в Баку. Однако куда важнее другое.

Прежде всего, в совместном заявлении Эммануэля Макрона и Шарля Мишеля по итогам видеоконференции нет никакой отсылки к Минской группе ОБСЕ. Здесь упоминаются встречи в Москве, Сочи и Брюсселе, но вот о значении Минской группы не говорится ничего. Более того, нет в документе и фрормулировок «нагорно-карабахский конфликт» и вообще «Карабах».

Одно только это — уже грандиозный дипломатический и политический успех Азербайджана. Такие формулировки — еще одно свидетельство, что «карабахский вопрос» уже уходит из повестки дня. Более того, Франция, сопредседатель МГ ОБСЕ, уже принимает эту реальность.

Впрочем, о Франции следует сказать особо. Эта страна участвовала в видеоконференции не как сопредседатель МГ ОБСЕ, а как страна, принявшая председательство в Европейском Союзе, что коренным образом меняет дело. Особенно на фоне выраженной дипломатической преемственности.

В самом деле, нельзя не заметить, что в ходе нынешней видеоконференции получили продолжение пункты «мирной повестки дня», сформулированные еще во время брюссельской встречи. Это и нормализация отношений Азербайджана и Армении, и решение гуманитарных вопросов, и разблокирование коммуникаций, то есть прежде всего открытие Зангезурского коридора, и прояснение судьбы без вести пропавших, и разминирование, причем Европейский союз готов оказать помощь Азербайджану в очистке от мин освобожденных территорий, наконец, меры по укреплению доверия между сторонами.

Уже в ходе дискуссий были подняты очень важные вопросы. Это не только продолжение брюссельской повестки, включая нормализацию отношений Азербайджана и Армении, решение гуманитарных вопросов между странами, и выстраивание доверия. Указана также проблема мин, с которой столкнулся Азербайджан, необходимость открытия коммуникаций. Кроме того, был затронут вопрос делимитации и демаркации границ, за что так же выступает Азербайджан. Достигнута также договоренность о визите в Азербайджан и Армению миссии ЮНЕСКО. Этот вопрос достаточно долго находился в повестке дня, но теперь обретает конкретику. А значит, уже на уровне ЮНЕСКО будут подтверждены факты учиненного Арменией вандализма на ранее оккупированных, а ныне освобождённых землях.

И, наконец, самое важное. В своем выступлении президент Азербайджана Ильхам Алиев озвучил целый ряд тезисов, по сути поставив «дипломатические задачи» для всех. Это не только необходимость начать переговоры о мирном соглашении. Есть такой важный для Азербайджана пункт, как прояснение судьбы лиц, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, а также определение мест массовых захоронений. А что касается открытия коммуникаций, то подчеркнута необходимость открытия коридора и с автомобильным, и с железнодорожным сообщением.

Это — лишь самый краткий, по горячим следам, анализ итогов видеоконференции. Но и он показывает, что азербайджанская дипломатия добилась серьезного успеха уже и на «европейской» площадке.

Отдел политики Minval.az