Бывший канцлер Германии, председатель комитета акционеров компании Nord Stream AG Герхард Шредер выдвинут в совет директоров «Газпрома» для переизбрания на годовом собрании, сообщила компания.

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Шредер занял в списке место председателя ассоциации Kazenergy Тимура Кулибаева, который, тем не менее, был еще в списке кандидатов в совет от государства (утверждается отдельным распоряжением правительства).