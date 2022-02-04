Генсек НАТО Столтенберг назначен главой Центробанка Норвегии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначен на пост главы Центрального банка Норвегии. Об этом сообщила телекомпания Эе-эр-ко со ссылкой на решение правительства страны.

В конце 2021 года Столтенберг заявил, что очень надеется возглавить ЦБ Норвегии, однако не сумеет это сделать до тех пор, пока не истечет его мандат в Североатлантическом альянсе.

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По данным норвежских СМИ, большинство партий в парламенте Норвегии не поддерживали кандидатуру Столтенберга на указанную должность. В кабмине беспокоились о том, что глава НАТО сможет быть достаточно независимым в этой роли, поскольку раньше он был лидером правящей Рабочей партии.

Всего на пост нового главы Центрального банка Норвегии подавали заявки 22 человека.