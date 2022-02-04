Раскрыты имена кандидатов на пост генсека НАТО

Стали известны возможные кандидаты, которые рассматриваются на пост генерального секретаря НАТО. Информацию об этом раскрыло агентство DPA.

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Кандидатами на пост генсека Североатлантического альянса стали бывший премьер-министр Британии Тереза Мэй, а также премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. В список возможных претендентов также вошли премьер-министр Эстонии Кая Каллас, бывший комиссар ЕС по иностранным делам Федерика Могерини и президент Румынии Клаус Йоханнис.