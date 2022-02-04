Еврокомиссия подготовила широкий пакет санкций против России

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз подготовил широкий пакет экономических и финансовых санкций против России. Об этом сообщает Handelsblatt.

«Мы подготовили мощный и масштабный пакет финансовых и экономических санкций. Он протягивается от ограничения доступа к иностранному капиталу до контроля над экспортом технической продукции. Эти рестрикции еще больше ослабят российскую экономику», — сказала фон дер Ляйен.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

По ее словам, существует большая вероятность, что в значительной степени могут пострадать лица из окружения президента России Владимира Путина и так называемые олигархи, поскольку их имена окажутся в списке персональных санкций.