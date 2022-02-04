Греческие военные раздели и выдворили группу мигрантов: погибли 12 человек

В Стамбул из приграничной с Грецией провинции Эдирне в четверг доставили тела 12 погибших от обморожения нелегальных мигрантов.

Накануне в местечке Мандакору у селения Пашакей (провинция Эдирне, северо-запад Турции) были обнаружены 11 замерзших мигрантов. Еще один скончался позже в больнице, передает «Анадолу».

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Греческие военные раздели и насильно выдворили группу мигрантов за линию границы.

В этом же районе сегодня были обнаружили тела еще 7 замерзших насмерть мигрантов. Их тела также доставят в судмедэкспертизу турецкого мегаполиса.