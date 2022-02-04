Украина нашла альтернативу российскому газу

Украина договорилась со Словакией об увеличении поставок газа из Европы.

Об этом сообщает словацкий газотранспортный оператор Eustream, передает «Газета.ру».

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

«В результате переговоров Eustream временно изменит всю транспортную мощность в пункте выхода «Будинце» (42 млн кубометров в сутки) на фиксированную в зимний период (до конца первого квартала 2022 года)», — говорится в сообщении Eustream.

Такой режим будет установлен до апреля 2022 года, после чего мощности в «Будинце» вернутся к прежним показателям: 27 млн кубометров газа в сутки и 15 млн кубометров газа в сутки с прерываемой пропускной способностью.