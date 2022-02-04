В результате вспышки насилия в Сирии за ночь погибли шесть детей

Минувшей ночью в результате вспышки насилия на северо-западе Сирии погибли шесть детей, еще одна девочка получила серьезные ранения.

Об этом сообщил Бертранд Бенвель — и.о. регионального директора ЮНИСЕФ по странам Ближнего Востока и Северной Африки, сообщает пресс-служба ООН.

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По его словам, минувшая ночь ознаменовалась масштабным вооруженным противостоянием на северо-западе Сирии, в частности в приграничном городке Атмех. «Согласно поступающим сообщениям, густонаселенным районам нанесен большой урон», – отмечается в сообщении.

По его словам, многие из семей в этой части Сирии – вынужденные переселенцы, которые переехали, спасаясь от насилия. В прошлом году, как отмечается в заявлении, около 70 процентов грубых нарушений прав детей совершались на северо-западе страны.

Нынешнее обострение происходит на фоне холодной зимы, которая особенно сурова в этой части Сирии.

По данным ЮНИСЕФ, за минувшие две недели по меньшей мере пятеро детей погибли от холода. Холодная зима, отсутствие жилья и возможности укрыться, нехватка продовольствия и топлива – именно в таких условиях находятся миллионы жителей северо-запада Сирии, где минувшей ночью активизировались военные действия.