Госдепартамент США предостерег Россию от поставок оружия в страны Латинской Америки

Вашингтон и их партнеры примут меры в случае, если Россия будет поставлять оружие в страны Латинской Америки. Об этом в ходе слушания комитета Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам заявил помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайен Николс, передает «Газета.ру».

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«Позвольте мне прояснить, что попытки дестабилизировать наше полушарие или привнести конфликт с Украины в Западное полушарие неприемлемы, и мы будем работать с нашими партнерами по всему полушарию, чтобы предотвратить это», — сказал он.