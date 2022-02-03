При Макроне во Франции возросло число бомжей

Во Франции растет число бездомных, а также лиц, живущих в неудовлетворительных жилищных условиях. Жилищная политика французского правительства в период президентства Эммануэля Макрона неадекватна. Такие данные содержатся в ежегодном отчете Фонда Аббата Пьера (Fondation Abbé Pierre) – общественной организации, которая занимается проблемами бездомных и не имеющих достойного жилья.

В отчете акцентируется внимание на том, что с 2012 года в стране произошел «всплеск» числа бездомных, а 4,1 млн французов пытаются выжить в плохих жилищных условиях.

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В фонде напомнили о предвыборных обещаниях Макрона в 2017 году, который заявлял, что не желает видеть на улице бездомных мужчин и женщин.

«Однако на сегодняшний день в стране насчитывается 300 тыс. бездомных», — подчеркивается в отчете.

По данным фонда, около 14,7 млн ​​жителей Франции испытывают трудности с жильем. С мая 2021 года в жилых помещениях лачужного типа ютится 22189 человек, 5965 из которых несовершеннолетние.

Французское правительство «неравномерно» распределяет бюджет и финансовые средства с 2017 года, говорится в отчете. Сложившаяся ситуация провоцирует изоляцию от общества и обнищание, сказал президент Фонда Аббата Пьера Лоран Десмар, слова которого приводятся в отчете.

Авторы обращают внимание на то, что кризисы с «желтыми жилетами » и пандемией коронавируса создали возможность правительству оказать поддержку домохозяйствам с низким доходом, а также предоставить больше временного жилья. Однако это было проигнорировано. Самые бедные слои населения по-прежнему забыты», — отмечается в отчете.