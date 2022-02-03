Эксперты ООН признали Москву лучшим мегаполисом мира по качеству жизни

Эксперты ООН признали Москву лучшим мегаполисом мира по показателям «развитие инфраструктуры» и «качество жизни».

Об этом сообщил в четверг в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС.

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«Москва заняла I место в мире по уровню развития городской инфраструктуры и качеству жизни в индексе (рейтинге) городского процветания, опубликованном программой ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат). В категории «Развитие инфраструктуры» в ТОП-3, помимо Москвы, вошли Гонконг и Париж. Наш город стал абсолютным лидером в таких составляющих качества городской среды, как доступ к электричеству и чистой воде, санитария, доступность врачей, возможности использования интернета и протяженность транспортной сети», — написал мэр.

Он добавил, что в категории «качество жизни», помимо Москвы, лучшими признаны Сингапур и Гонконг. «Лидерство нашего города обеспечили сильные позиции в высшем и среднем образовании, науке, музейном деле. Эксперты высоко оценили низкий уровень преступности и высокое качество общественного пространства Москвы», — подчеркнул Собянин.

Мэр также отметил, что по комплексной оценке городского процветания Москва вошла в ТОП-3 мировых городов, разделив пьедестал с Сингапуром и Торонто. «В интернете можно найти множество «городских» рейтингов. Некоторые из них — качественные и серьезные, другие — не очень. Некоторые оценивают ситуацию с точки зрения определенной группы людей (например, иностранных туристов или предпринимателей), другие — пытаются посмотреть на города глазами местных жителей», — написал мэр.

По его словам, эксперты ООН-Хабитат поставили своей целью создать универсальный индекс достижений мировых городов, в основе которого лежит идея процветания — высокого качества жизни и равных возможностей для всех горожан в гармонии с окружающей природой.