Канцлер Австрии обвинил Россию в подорожании газа в Европе

Канцлер Австрии Карл Нехаммер считает, что Россия намеренно не заполнила газовые хранилища в Европе, что привело к чрезвычайному росту цены на газ. С таким утверждением он выступил в четверг перед депутатами Федерального совета Австрии (верхняя палата парламента).

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«Очевидно, что была хорошо согласованная стратегия Российской Федерации и концерна «Газпром». Хранилища были заполнены только условно, что привело к тому, что цена на газ действительно драматично выросла. Снабжение [газом] обеспечено, но, разумеется, из-за цены наблюдается напряженная ситуация. Газ стал дорогим как никогда», — сказал Нехаммер.