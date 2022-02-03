Песков — о визите Путина в Турцию

Конкретная дата визита президента РФ Владимира Путина в Турцию для проведения переговоров с лидером этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом пока не согласована. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Два лидера действительно проговаривали возможные варианты в конце февраля, другие даты», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, когда может состояться визит Путина в Турцию.

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По словам Пескова, обе стороны заинтересованы в том, чтобы встреча произошла, «как только позволит эпидемиологическая ситуация и графики двух президентов». «Пока точных дат нет. Но надеемся, что это произойдет как можно раньше», — добавил представитель Кремля.