Зеленский принял Эрдогана в Мариинском дворце: видео (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский принял президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Мариинском дворце.

Как сообщает Офис президента Украины, главы государств пообщаются в формате с глазу на глаз. После этого под председательством Зеленского и Эрдогана состоится десятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой.

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«В рамках официального визита турецкого лидера намечено подписание ряда двусторонних документов», — сказано в сообщении.

Президенты Украины и Турции также встретятся с представителями СМИ.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в четверг с официальным визитом в Украину.

Самолет с главой турецкого государства приземлился в украинской столице в 12.55 по местному времени, передает «Анадолу».

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Турецкого лидера в аэропорту Борисполь встречали посол Турции в Киеве Ягмур Ахмет Гюльдере, посол Турции в Анкаре Василь Бондарь, представители МИД Украины.

Турецкого лидера в ходе визита сопровождают супруга Эмине Эрдоган, министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Мурат Курум, глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, министр молодежи и спорта Мехмет Мухаррем Касапоглу, глава МВД Сулейман Сойлу, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр промышленности и технологий Мустафа Варанк, представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, глава Управления оборонпрома при Администрации президента Исмаил Демир, глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.

В программе визита турецкого лидера: возложение венка в Памятнику Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата в Киеве

У Мариинского дворца состоится официальная церемония встречи президента Турции, которая предворит переговоры лидеров двух стран в узком формате.

В ходе визита, приуроченного к 30-летию установления турецко-украинских дипотношений, в Киеве с участием глав двух государств пройдет десятое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция — Украина.

Благодаря созданному в 2011 году механизму Совета стратегического сотрудничества высокого уровня отношения между Анкарой и Киевом вышли на уровень стратегического партнерства.

В рамках визита в чисде прочих планируется подписание Соглашения о свободной торговле между Турцией и Украиной.