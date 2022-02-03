Арестован обвиняемый в убийстве 4-летней девочки, тело которой найдено в колодце

В отношении Мехмана Мансурова (1990 г.р.), обвиняемого в убийстве 4-летней девочки в Баку, избрана мера пресечения в виде ареста.

Представление следственного органа об избрании меры пресечения было рассмотрено в Хазарском районном суде, передает АПА.

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В отношении Мехмана Мансурова была избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца.

Отметим, 31 января в прокуратуру Хазарского района поступила информация об обнаружении на территории Хазарского района тела Марьям Гусейнли (2018 г.р.). Сотрудники прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта провели осмотр места происшествия, были выполнены другие процессуальные действия.

По факту в прокуратуре Хазарского района возбуждено уголовное дело по статье УК 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

Мехман Мансуров (1990 г.р.) был задержан в качестве подозреваемого.