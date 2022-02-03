Лукашенко хочет закупить у России почти всю технику, участвующую в учениях

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о намерении закупить у России почти всю технику, участвующую в российско-белорусских учениях «Союзная решимость – 2022», передает «Sputnik Беларусь»

«Практически вся техника (военная), которая будет здесь, мы планируем закупать — в этом, следующем году и так далее», – сказал Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу.

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В маневрах участвуют в частности истребители Су-35, системы противовоздушной обороны большой дальности С-400 «Триумф» и комплексы ПВО малой дальности «Панцирь-С»