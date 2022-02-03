Столтенберг заявил о крупнейшем наращивании российских военных сил в Беларуси

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс наблюдает крупнейшее со времен «холодной войны» наращивание российских военных сил в Беларуси.

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Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США в ближайшее время отправят дополнительные военные силы в Румынию, Польшу и Германию. По его словам, силы направляются в регион «не навсегда» и принятое решение является «реакцией на текущую ситуацию».