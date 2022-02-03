«Азербайджанская карта» в болгарском «пасьянсе»

Аудитория и в Болгарии, и в Азербайджане продолжает самым внимательным образом отслеживать развитие скандала вокруг «Булгаргаза» — государственного поставщика природного газа в Болгарию. Сначала в прессу выплескиваются конфиденциальные документы, касающиеся закупки Софией азербайджанского газа. Потом под ударом оказываются договорённости с Баку о закупке дополнительного миллиарда кубометров «голубого топлива». 28 января руководство «Булгаргаза» уволено. Теперь же, как заявил премьер-министр Болгарии Кирил Петков, руководству «Булгаргаз» будет предъявлено обвинение в неспособности импортировать дешевый природный газ из Азербайджана. Как пояснил глава правительства, «разница между ценами на природный газ, продаваемый Азербайджаном и основным поставщиком Болгарии — «Газпромом», настолько огромна, что отказ от поставки любых объемов наносит ущерб «Булгаргазу» и потребителям».

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И уж тем более заслуживает внимание оценка, которую высказал экс-президент Болгарии Росен Плевнелиев. Он в беседе с журналистами не только заявил, что хочет знать, кто вытащил текст конфиденциального соглашения между Болгарией и Азербайджаном о поставках газа и выложил его в Интернет, но и добавил: «Единственными, кому выгодно ухудшение отношений между Болгарией и Азербайджаном, является Россия».

Поясним. Азербайджан не мешает газ с политикой и тем более не заключает газовых союзов с кем-то и против кого-то. Но «голубое топливо» из Азербайджана — это реальная и весомая альтернатива российскому газу. Что особенно ценно для Европы сегодня, на фоне российского «газового шантажа», взлета цен и пустых газохранилищ. Неудивительно, что Евросоюз активно обсуждает с Азербайджаном возможности увеличения поставок газа и направляет в Баку представительную делегацию во главе с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симпсон.

Более того, на фоне уже не только, вернее, не столько «газового кризиса», сколько роста напряженности между Россией и НАТО во многих странах Европы пришли в движение те, кого можно назвать и «симпатизантами Москвы», и «российской пятой колонной», от Валери Пекресс и Эрика Земмура во Франции и до неизвестных сотрудников администрации президента Чехии.

А в Болгарии, напомним, весной 2021 года полыхнул шпионский скандал. Здесь была раскрыта впечатляющая сеть российских агентов, которые, как уже рассказывал Minval.az, в числе прочего, собирали информацию и о конфликте в Карабахе, который понятным образом угрожал планам экспортировать азербайджанский газ в Европу по независимой «трубе». А если покопаться в архивах, то можно вспомнить скандальные «сливы» Диляны Гайтанджиевой, в то время сотрудницы болгарской газеты «Труд», которая старательно пыталась обвинить во всех смертных грехах азербайджанскую авиакомпанию Silk Way. Обвинения не подтвердились, Гайтанджиеву уволили, но российские пропагандисты и сегодня не упускают случая повторить фейковые обвинения в стиле «Азербайджан поставлял оружие в Сирию», ссылаясь именно на Гайтанджиеву. Словом, у «холодной войны» в Болгарии явный азербайджанский, вернее, антиазербайджанский «прицел».

Другой вопрос, что методы, которыми ее против нас пытаются вести, уже «не проходят»

Нурани, обозреватель Minval.az