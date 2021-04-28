«Шпионско-дипломатическая война» между РФ и европейскими странами продолжается. По понятным причинам в фокусе внимания Чехия: десятки высланных дипломатов и членов их семей, обвинения в адрес России в причастности к взрыву на складе боеприпасов, наконец, имена и фотографии «оперативников», знакомых еще по делу Скрипалей и «Солсберецкому собору»…

Между тем эта «война» затронула не только Чехию. Как стало известно накануне, Москва высылает двух дипломатов посольства Болгарии — первого секретаря консульской службы болгарской дипмиссии и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам. В МИД РФ уже приглашали посла Болгарии Атануса Крыстина, которому вручили ноту об объявлении persona non grata первого секретаря консульской службы посольства Болгарии в России Н.Панайотова и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам посольства Болгарии в России Ч.Христозова. Это, подчеркивают в Москве, ответ «на принятое в марте с.г. болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona non grata двоих сотрудников посольства России в Софии».

А вот та история стоит того, чтобы о ней вспомнить. 18 марта на улицах Софии усилилось присутствие полиции. В столице и ее окрестностях прошла спецоперация, в результате которой было задержано шесть граждан Болгарии — из числа ветеранов-«силовиков», занимавших в свое время весьма высокие посты: руководил группой отставной полковник разведки Иван Илиев, один из ее членов имел отношение к составлению бюджета минобороны, другой работал в разведуправлении минобороны…Как потом было официально объявлено, работали «старики-разбойники» на Россию. Следили за ними аж с 2000 года. Именно после этих арестов из Болгарии и выслали двоих российских дипломатов.

Но вот что примечательно. В прессу просочилось, что именно интересовало в Болгарии российскую разведку: «что представляет собой Координационный центр НАТО в Варне – задачи, планы развития, штат, финансирование; политика НАТО и ЕС в отношении России, Белоруссии, Украины, Сирии, локальных конфликтов наподобие Нагорного Карабаха; деятельность ЦРУ в Болгарии; контактные лица министерства обороны Болгарии в США и Британии; рабочие встречи с представителями западных стран – имена партнёров, тематика переговоров». Проще говоря, в числе тем, которые интересовали и интересуют российскую разведку в Болгарии, наличествует не только Украина, что с учетом выхода Болгарии к Черному морю вполне понятно, но и Карабах.

А вот это уже примечательно. Особенно с учетом такого обстоятельства, что, в отличие от той же Украины, западные институты по сути не были никоим образом втянуты в конфликт. Можно, конечно, вспомнить, что в годы «холодной войны» Болгария рассматривалась Москвой в качестве этакого «аванпоста» для работы на турецком направлении. Но сегодня это объяснение вряд ли «работает».

Другое дело — газовая сфера. Азербайджан начал поставки газа в Болгарию, Грецию и Италию по Трансадриатическому газопроводу уже в декабре 2020 года, уже после победы в Карабахе. Но переговоры стартовали значительно раньше — к моменту фактического старта поставок весь газ уже должен был быть «законтрактован». Конфликт в Карабахе в это время официально считался «замороженным», но в Армении регулярно обещали нанести удар по азербайджанским трубопроводам, Сангачальскому терминалу и нефтяным платформам. Более того, в оккупированном Карабахе даже проводили учения, где отрабатывали удары по нефтегазовой инфраструктуре. Наконец, с осени 2019 года тогдашний министр обороны Армении Давид Тоноян заговорил о «новой войне за новые территории» и «штурмовых группах», которые будут наносить удары по трубопроводам в глубоком тылу противника, в Армении начали формировать «ополчение», а среди советников Пашиняна появился Вагаршак Арутюнян, любитель обещать ракетные удары по азербайджанским городам, Мингечаурской ГЭС и все тем же трубопроводам. И вот такое газовое прочтение карабахского конфликта, особенно с учетом того, какое внимание уделялось и уделяется на Западе вопросам энергетической безопасности своих союзников, уже могло заставить российские спецслужбы весьма пристально выяснять, как поведет себя тот же Запад в случае реальных ракетных ударов по Сангачальскому терминалу. И вполне логично, что такую «тему» ставили перед своей агентурой именно в Болгарии, которая является членом НАТО и ЕС и как раз готовилась закупать азербайджанский газ.

А это значит, что нам тоже не мешало бы сделать собственные выводы из тех сведений, которые поручалось собирать российской агентуре в Болгарии.

Нурани, обозреватель

Minval.az