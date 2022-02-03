Путин может посетить Турцию во второй половине февраля

Президент России Владимир Путин может посетить с визитом Турцию во второй половине февраля, передает телеканал A haber.

«Визит, дата которого станет известна после пекинской Олимпиады, состоится во второй половине февраля», — передает телеканал.

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Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что визит президента России Владимира Путина в Турцию возможен после его посещения открытия пекинской Олимпиады. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин воспользуется приглашением главы государства Тайипа Эрдогана посетить Турцию, как только позволят эпидемиологическая обстановка и графики.