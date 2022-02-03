На Олимпиаде в Пекине выявили почти 300 случаев заражения COVID-19 за полторы недели

Власти Китая с 23 января выявили почти 300 случаев заражения коронавирусом среди лиц, прибывших на Олимпийские игры в Пекине.

Об этом во время сессии Международного олимпийского комитета (МОК) объявил председатель группы медицинских экспертов оргкомитета «Пекин-2022» Брайан Макклоски, передает ТАСС.

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Точная цифра выявленных случаев заражения равна 287. 2 февраля было выявлено 55 случаев: 29 — в аэропорту, 26 — в «замкнутом круге», в котором проживают все участники Игр.

Олимпийские игры в Пекине будут открыты 4 февраля.