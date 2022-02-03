Россия перебросила в Беларусь ПВО С-400

В Минобороны России заявили, что Российская система противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 «Триумф» доставлена в рамках учений в Беларусь, сообщает РИА Новости.

«Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, задействованный в проверке сил реагирования Союзного государства, прибыл в Республику Беларусь», — говорится в заявлении российского военного ведомства.

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Там отметили, что со станции разгрузки российские военные совершат марш на штатной технике на полигон в Брестской области.