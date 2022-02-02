Путин и Си Цзиньпин примут совместное заявление о международных отношениях в новую эпоху

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин по итогам переговоров в Пекине примут совместное заявление о международных отношениях в новую эпоху, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

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Он отметил, что Китай поддерживает инициативу России о гарантиях безопасности в Европе, разделяет позицию Москвы о том, что безопасность одного государства не может обеспечиваться за счет нанесения другой стране.