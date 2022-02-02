На митинге в Грозном растоптали и сожгли плакаты с изображением членов семьи Янгулбаевых: фото и видео

В Грозном проходит несанкционированный митинг против членов семьи судьи в отставке Сайди Янгулбаева. Об этом 2 февраля сообщает РИА Новости.

По данным информагентства, участники акции требуют привлечь Янгулбаевых к ответственности за «оскорбление чувств верующих и пособничество терроризму». Отмечается, что на митинг приехали и официальные лица Чечни. По оценкам СМИ, всего на центральной площади собралось около 400 тысяч человек, все они мужчины.

«Слова Янгулбаевых глубоко задевают честь чеченского народа, нашу религию. Я не знаю, как их назвать, но я хочу, чтобы они остановили свою провокационную деятельность», – рассказал изданию местный житель.

Как пишет Telegram-канал Baza, митингующие бьют палками и жгут плакаты с фотографиями членов семьи Янгулбаевых, которых власти республики считают причастными к оппозиционному и признанному экстремистским Telegram-каналу.

Между тем вслед за депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, пообещавшим в прямом эфире в Instagram отрезать головы членам семьи судьи Сайди Янгулбаева, чиновники и правоохранители – глава МВД по Грозному, два вице-премьера республики, глава МЧС Чечни, командир полка имени Ахмата Кадырова, замглавы МВД Чечни и глава местной Росгвардии – заявили, что «для них нет работы важней, чем поиск и убийство членов семьи Янгулбаевых».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «любой чеченец оскорблен тем, что янгулбаевское отродье посягнуло на святое». Он также добавил, что «наказание последует непременно». «Мы не простим им все нападки на религию и многочисленные оскорбления нашего народа. Можете не сомневаться в этом», – сказал Кадыров.

Напомним, 20 января в Нижнем Новгороде чеченские полицейские ворвались в квартиру бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Его самого силовики похитить не смогли, поскольку у него есть судейский статус неприкосновенности, однако они забрали его жену Зарему Мусаеву. Предлогом для похищения было названо то, что она якобы проходит свидетельницей по делу о мошенничестве в Грозном, куда ее и собирались доставить насильно.