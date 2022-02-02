Минобороны Турции заявляет об уничтожении до 80 объектов террористов в рамках операции «Зимний орел»

В операции «Зимний орел» были задействованы около 60 средств авиации, уничтожено до 80 объектов террористов в трех районах Сирии и Ирака, говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.

В ходе операции «Зимний орел» турецкие ВВС уничтожили объекты террористов, в том числе убежища, укрытия, тоннели, склады боеприпасов, так называемые штабы и учебные лагеря в районах Караджак, Синджар и Дерик.

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Как и в других операциях, были поражены только террористы и их объекты, этапы планирования и реализации осуществлялись крайне осторожно.

В ходе операции огромное внимание уделялось безопасности жизни и имущества мирных граждан, защите окружающей среды. В большей степени использовались боеприпасы национального производства.

Задействованные в операции самолеты поднялись с 6 авиабаз, в том числе самолеты-заправщики и ударные БПЛА. В ходе операции турецкие ВВС уничтожили объекты террористов в районах Караджак в 165 км от границы, Синджар в 85 км от границы и Дерик в 9 км от границы с Турцией.

Самолеты дозаправлялись в воздухе, на уничтоженных складах боеприпасов террористов один за другим происходили многочисленные взрывы.

Кроме того, в ходе операции было уничтожено здание, где так называемые главари террористической организации проводили собрания.