Турция подключит газ из Черного моря к своей энергосистеме в 2023 году

Турция планирует подключить газ из Черного моря к своей энергосистеме в 2023 году, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

«Дай Бог в 2023 году мы подключим газ из Черного моря к своей энергосистеме», — заявил Эрдоган, выступление которого транслировали местные телеканалы.

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Ранее Эрдоган заявил, что Турция намерена добывать до 40 миллионов кубометров газа в сутки из месторождений в Черном море.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез заявил, что Турция определит новую программу поставок с добычей газа в Черном море, Анкара будет отдавать предпочтение краткосрочным и среднесрочным контрактам, чтобы не нарушать баланс спроса и предложения.