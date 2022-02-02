Европейский суд отказал польской компании по иску против «Газпрома»

Европейский суд юстиции отказал польской PGNiG по отмене решения Европейской комиссии по антимонопольному делу против «Газпрома», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда, передает «Газета.ру».

«Суд общей юрисдикции отклоняет иск, поданный против решения Еврокомиссии по обязательствам «Газпрома» для решения проблем конкуренции, поднятых первой [Европейской комиссии — ред.] в отношении национальных рынков оптовых поставок газа в страны Восточной и Центральной Европы», — указано в сообщении суда.

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Параллельно, суд вынес еще одно постановление — отменить решение Еврокомиссии отклонить жалобу PGNiG на монопольные практики «Газпрома» по процессуальным причинам.