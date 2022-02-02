Жители крупных городов Грузии вышли на акции протеста

Жители четырех крупных городов Грузии – Тбилиси, Кутаиси, Поти и Кобулети – вышли на акции протеста из-за повышения цен в стране, передает Sputnik.

Несколько десятков человек держат в руках плакаты с надписями: «Повысьте зарплаты», «Власти смеются над нами», «Что слышно о трудоустройстве?» «Гречиха подорожала на 80%».

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По словам собравшихся, Грузия входит в десятку стран, жители которых просят убежища за границей.

«Грузия становится страной пенсионеров. Молодежь уезжает. Умные, сильные, трудоспособные люди убегают из Грузии. Это полная катастрофа», – сказал активист Георгий Мумладзе.

Протестующие требуют от властей изменить политику повышения тарифов и искоренить коррупцию.