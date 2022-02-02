Польша передаст Украине ПЗРК Piorun

Кабинет министров Польши принял постановление о передаче Украине ПЗРК Piorun польского производства, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

«Хорошая новость. Совет Министров принял по моей просьбе постановление по вопросу помощи Украине. Мы передадим новейшее польское вооружение — переносные зенитные ракетные комплексы Pierun и боеприпасы», — написал Блащак в Twitter.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

Ранее сообщалось, что Польша намерена поставить Украине несколько десятков тысяч штук вооружения и боеприпасов, в том числе ПЗРК, беспилотники, минометы, боеприпасы.