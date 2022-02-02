США перебросят в Польшу 2,5 тысячи солдат

США скоро перебросят в Польшу около 2,5 тысячи военных, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в эфире Польского радио.

В настоящее время в Польше расквартированы около 5,5 тысячи американских солдат.

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«Мы надеемся на американских солдат, и такие переговоры проведены. Американцы декларировали уже сейчас на днях переброску более 8-8,5 тысячи солдат для всей Восточной Европы. У нас, похоже, окажется около 2,5 тысячи дополнительных солдат», — сказал Солох.