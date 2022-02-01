Гасанов отметил поддержку Турции в проведении реформ в ВС Азербайджана

«По поручению президента нашей страны мы проводим реформы в структуре Азербайджанской армии, схожие с армейской структурой Вооруженных сил Турции. Турция оказывает Азербайджану большую поддержку в этом направлении. Мы прошли большой путь в этом направлении».

Об этом сказал министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов на совместной пресс-конференции с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

«Еще раз хочу выразить благодарность министру национальной обороны, он поддерживает нас во всех вопросах. Уверен, что в скором времени азербайджанская армия повысит свою боеспособность», — подчеркнул З.Гасанов, слова которого приводит «Репорт».