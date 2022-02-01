Украденные из Шуши ковры: Ереван обеспечил успех азербайджанских судебных исков

Власти Армении судорожно пытаются решить проблему, что делать с коврами, украденными из города Шуша. Как сообщает Minval со ссылкой на ереванские СМИ, Вардан Асцатрян, который объявил себя «владельцем» коллекции украденных ковров, собрал в Ереване пресс-конференцию, где объявил, что дальнейшая судьба этой коллекции «неизвестна», и ковры, вывезенные из города Шуша в Армению, негде хранить. Напомним: ранее ворованные ковры были выставлены в Национальном музее-институте архитектуры имени Александра Таманяна в Ереване, но теперь выставку закрыли, Асцатряну дали месяц на сборы, и самое главное, нет ясности, что с этими коврами делать дальше. Как бы минкульт Армении предложил аж три возможных адреса — Музей истории Армении, Музей армянской этнографии в Сардарапатском мемориальном комплексе и Центр национального искусства имени армянского художника Ованнеса Шарамбеяна, — но в этих хранилищах много моли.

Однако на самом деле проблема в другом. Похищенная коллекция превратилась в нешуточную политическую и правовую бомбу. Господину Асцатряну хочется выставить эти ковры, потом позировать на их фоне и рассказывать, как он «героически» вывез коллекцию из города Шуша. Однако специалисты понимают: если выставить ворованные ковры не в оккупированном Карабахе, куда доберутся только «свои», а там, где их могут увидеть не только надежно «приармяненные» персоны, им не составит труда установить, что выставленные ковры — азербайджанские. Это можно установить и по узорам, и по технике ковроткачества. Неудивительно, что даже в музее Туманяна выставили только около 70 из 170 ковров, отдав предпочтение коврам ХIX века, притом что в ворованной коллекции есть и экземпляры XVII века.

Более того, в прошлые годы уже вспыхивали «ковровые скандалы». Так, в 2017 году в личной собственности тогдашнего советника президента Армении Вардана Хачатряна обнаружилась солидная коллекция азербайджанских ковров, включая и «намазлы», то есть коврик для намаза. В том же 2017 году удалось выкупить за рубежом у одного из местных армян азербайджанский ковер с надписью на азербайджанском языке кириллическим шрифтом «На память от матери в честь дня рождения». А тут речь идет о коврах, украденных из музея и присвоенных оккупантами. Среди них могут оказаться артефакты, известные специалистам, с яркой предысторией. И в результате в Армении, похоже, действительно не знают, что делать с ворованными коврами, которые превратились для Еревана в классическую «горячую картофелину», которую и выбросить не получается, и держать в руках уже невозможно. Держать эти ковры в «запасниках» — не поймет местная публика. Которой никто не решится сказать, что речь идет о ворованных музейных экспонатах. Выставить ворованные ковры — это гарантированный скандал. Так что вряд ли стоит удивляться, если завтра эти ковры «исчезнут», их «украдут», «потеряют», а затем они разойдутся по частным коллекциям.

Наконец, есть и еще один вариант — вернуть ковры законному владельцу, то есть властям Азербайджана. Понятно, что армянские чиновники сегодня об этом не желают и слышать. Но это сегодня. А завтра, когда будут предъявлены соответствующие судебные иски, цена вопроса будет куда выше. Прежде всего для Армении как государства, потому что в истории с ворованными коврами замаралось ее министерство культуры. Тем более что мир «познакомился» с вандализмом, учиненным Арменией на оккупированных азербайджанских землях. Для полного «коктейля» не хватало только расписаться в мародёрстве на государственном уровне., что и было сделано в истории с коврами. Так что для успеха азербайджанских судебных исков значительную часть работы сделала сама Армения.

Нурани, обозреватель