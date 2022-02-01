«Можем повторить» в переводе на армянский

Какую игру затевают карабахские сепаратисты?

«Эти разрушения, совершенные армянским фашизмом в XXI веке, должны стать показателем для каждого, что в фашизме нет хороших и плохих» — об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своей поездки в Гянджу, город, который во время 44-дневной войны неоднократно подвергался варварским ракетным обстрелам со стороны Армении. Как далее отметил глава государства, «мы не можем позволить, чтобы в нашем регионе возник армянский фашизм. Мы ни за что не можем позволить, чтобы Армения вновь превратилась в потенциальную угрозу для Азербайджана. Если мы заметим это, уничтожим на месте».

Казалось бы, разгром Армении в 44-дневной войне должен был надолго излечить ее верхушку от иллюзий. Но, к сожалению, в реальности там, судя по многим косвенным признакам, пытаются запустить по новому кругу.

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Как радостно возвещают армянские СМИ и ТГ-каналы, в «парламенте Нагорного Карабаха» лидеры пять «фракций» разработали законопроект «Об оккупированных территориях Арцаха», который собираются «выносить на первое чтение» 2 февраля. «Оккупированными территориями», если кто не понял, именуются земли, освобожденные Азебайджанской Армией от армянской оккупации. Причем речь идет не только о Шуше и Гадруте — по мнению ханкендинских сепаратистов, это и бывший Шаумяновский сельский район, и часть Агдеринского района, которая и до 44-дневной войны находилась под контролем законных властей Азербайджана,..Хорошо еще, что не внесли в тот же список еще и Гянджу и Баку. Более того, местный «болтающий класс» уже рассуждает: оказывается, «основная идея проекта заключается в том, что ни одна международная организация или компания без согласования с армянской стороной не имеет права предпринимать какие-либо действия на оккупированных территориях нашей родины, и в случае возникновения каких-либо проблем в будущем эти компании не будут иметь права требовать от нас компенсацию или возмещение, если заранее не согласовали свои действия с нами».

Безусловно, правовой силы у этого, с позволения сказать, «документа» — ноль целых пшик десятых. Да и выглядит все так, как будто генерал Власов после наступления советской армии принялся вопить об «оккупации исконно немецких «восточных земель»». При желании можно даже выкроить пространство для версии, что речь идет о внутриполитических страстях в Ереване, которые понятным образом переносятся и на ханкендинских сепаратистов, и начать рассуждать о трениях между «пашиняновцами», «карабахцами» и т.д.

Но все это не отменяет главного. Озвучивать наиболее радикальные идеи вообще и притязания на азербайджанские земли в частности от имени ханкендинских сепаратистов — традиционная тактика Армении. Достаточно вспомнить, что, по ереванской версии, стрелять по Гяндже ракетами «СКАД» якобы тоже приказал Араик Арутюнян, а не Никол Пашинян, правда, не учли, что даже пусковые установки при этом находились на территории Армении.

А Араик Арутюнян в тот е день отправился в местное «министерство обороны», где провел заседание «военного совета» и рассуждал об «армейском строительстве». Что уже как минимум не позволяет исключать попыток реализовать в регионе новый «силовой сценарий». А уж за угрозами в стиле «ни одна международная организация или компания без согласования с армянской стороной не имеет права предпринимать какие-либо действия на оккупированных территориях нашей родины», то есть на освобожденных азербайджанских землях, и вообще, мол, потом на нас не обижайтесь, слишком уж смахивают на угрозу развязать против этих компаний террористическую войну. Тем более что устроить нечто подобное в лесах Ходжавенда Армения уже пыталась.

Это, конечно, серьезный вопрос к российским миротворцам, в чьей «зоне безответственности» не только не идет работа по разоружению армянских бандформирований — их главари позволяют себе открыто грозить террористической войной работающим на освобожденных землях компаниям, в том числе, надо полагать, и российским.

А самим армянским любителям «погрозить забинтованным пальчиком» лучше держать в голове одно обстоятельство. Азербайджан в ходе 44-дневной войны продемонстрировал, что может в одиночку выполнить четыре резолюции СБ ООН, и для Армении это будет очень болезненно. И не стоит сомневаться: пункт о разоружении армянских формирований в НК наша страна тоже вполне в состоянии выполнить в одностороннем порядке. Особенно если от костюмированных шоу в стиле милитари там попытаются перейти к созданию реальной угрозы для Азербайджана.

Так что методом тыка реакцию нашей стороны лучше не проверять.

Нурани, обозреватель Minval.az