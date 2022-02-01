Армянские маргиналы против классика и гражданина мира

Расхожее русское выражение «голь на выдумки хитра» воздает должное людям, оказавшимся в непростой ситуации и проявляющим сообразительность. Они приятно удивляют в безвыходных условиях своей изобретательностью.

В нынешних условиях армяне, как политическая нация, также желают поиска достойных решений для выхода из глубочайшего кризиса. Но у них мало что получается. Не только жители Армении, но и ведущие силы диаспоры на виду у сообщества ударяют лицом в грязь.

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В прошлом веке мир возненавидел фашизм ввиду его зловещего нрава. Люди вне зависимости от национальной, религиозной и расовой принадлежности раз и навсегда отвергли извергов, которым доставляли удовольствие кровь невинных людей, их адские страдания и тяготы.

В первых рядах отверженных остаются основоположники идеологии цехакронизма – армянского фашизма, удостоившиеся мусорки мировой истории — Гарегин Нжде, Андроник Каноян и прочие ублюдки. Они на практике осуществили геноцид не только в отношении тюркских сообществ, но и других народов.

По прошествии десятилетий их последователи из новых поколений воздвигают памятники фашистским прихвостням, находя в их преступных деяниях героику.

Вместо того чтобы молчать, не давать поводов обвинить себя в радикализме, приверженцы идеологии мракобесия льют напраслину на тех, кто в отличие от приговоренных преступников никогда не шли на сговор ни с совестью, ни с нацизмом.

Мамед Эмин Расулзаде, 138-летие со дня рождения которого отмечают не только в Азербайджане, но и в других странах, в глазах армянских мифотворцев и псевдо-историков представляется в черном обрамлении.

Армянские старатели от ложных наук выносят тему на передовицу и старым приемом очернения выдающихся людей безуспешно замазывают грехи своих извергов. Под прицелом злостных фальсификаторов азербайджанский классик, оставшийся в истории с добрым именем идеолога теории самоопределения малых народов.

Чем он примечателен? Этим вопросом задаются армянские ревизоры истории и дают сногсшибательные ответы. Оказывается, Расулзаде «был создателем 40-тысячного азербайджанского легиона Вермахта для ведения войны против Советского Союза».

Фантазеры со смаком повествуют, дескать, в мае 1942 года Расулзаде был приглашен немцами на съезд кавказской эмиграции, а после него по заданию командования вермахта подключился к формированию национального легиона из числа военнопленных-азербайджанцев.

Все бы ничего, если б не имеющаяся в распоряжении сообщества подлинная история середины двадцатого века, поры, когда мир был погружен в бескомпромиссную борьбу с фашизмом. Армянские сочинители дешевых байд забывают, что настоящая история памятливее людей, особенно тех, кто берет на себя смелость переписывать события минувших лет на свой лад.

Ни одна энциклопедия, ни один исторический справочник не содержит ахинею, которую воспроизводят армянские фальсификаторы.

Они приписывают Расулзаде подвиги своих уродов наподобие Нжде.

Так, о чем же повествует подлинная, фактографически доказанная история?!

Уже к концу тридцатых годов идеологи фашизма присматривались к деятельности знаковых личностей, выходцев из Союза, что были в оппозиции к советскому строю. Чем для них был примечателен Расулзаде? Своим интеллектом и политической прозорливостью.

Побывав во многих европейских столицах, он зарекомендовал себя как блестящий оратор и аналитик, знаток политических движений и тенденций, способных преобразить облик мировой системы.

Это правда, что он был на особом счету у Вермахта, и немцы желали привлечь на свою сторону создателя первой Азербайджанской Демократической Республики. Но Расулзаде в отличие от цехакронистов, которые удивительно органично влились в ряды фашистов на почве чудовищных идей человеконенавистничества, напрочь отверг насилие в отношении людей и народов, и был далек от учения превосходства одних рас над другими. Но идеологи фашизма рассчитывали на умственный потенциал азербайджанского демократа, которого очень почитали в Турции, Финляндии, Польше, да и в самой Германии.

Никто, в том числе и сам Расулзаде, никогда не скрывал, что был приглашен в Вермахт, имел беседы с представителями Третьего рейха по проблемам обустройства так называемых восточных земель. На встрече с Альфредом Розенбергом, который возглавлял министерство по делам восточных территорий, Расулзаде был конкретен. Его интересовал один вопрос – в случае, сели Германия одержит победу над Советским Союзом, будет ли восстановлен суверенитет Азербайджана, на что получил отрицательный ответ. На этом интерес Расулзаде к политике Германии иссяк, и он более не имел никаких контактов с нацистами.

Кстати вспомнить, что рейхсминистр восточных земель Розенберг был еще и уполномоченным фюрера по контролю за духовным воспитанием национал-социалистической партии (НСДАП). Его книги и статьи издавались большими тиражами. Но за ним всегда был шлейф архитектора крематориев. Это он придумал индустрию умерщвления безвинных людей. Как раз по этой части его идейными братьями и были Нжде, члены его своры.

Армянские источники бьют в набат, мол, «Расулзаде чтят в современном Азербайджане, ему ставят памятники, бюсты, печатают на марках, изображают на банкнотах». Еще напоминают, как в 2014 году распоряжением президента Ильхама Алиева было принято решение о праздновании на государственном уровне 130-летнего юбилея видного деятеля.

Все верно, и соответствует хронике последних лет. Расулзаде не есть идол дьяволизма как Нжде, он национальный классик, основоположник Первой Республики, чьи труды и заслуги принесли огромную пользу не только азербайджанскому народу, но и другим меньшинствам канувшей Российской империи, в том числе и армянам, которые на ровном месте стали вдруг обладателями государственности на исконно тюркских территориях.

Он был настоящим патриотом и одновременно гражданином мира, для которого идеи свободы и солидарности были превыше всего. Реализовал свою мечту, дав жизнь национальной государственности азербайджанцев. Не его вина, что выстраданное детище открыло глаза в свет в условиях ожесточенных трений беспощадных держав.

История распорядилась так, что имя Мамед Эмина Расулзаде возвысилось над временем, и его мечте суждено было сбыться.

Воссозданный великим Гейдаром Алиевым новый Азербайджан олицетворяет силу, уверенность и устремленность в будущее, о которых мечтали люди, стоявшие у истоков национальной государственности. Не случайно президент Ильхам Алиев неизменно напоминает, что наследие классиков играет незаменимую роль в воспитании новых поколений.

Они завещали беречь и приумножать традиции государственности. В этом ключ к разгадке и к пониманию незыблемости связи времен и поколений.

Тофик Аббасов, автор Minval.az