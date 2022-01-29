Восхваление гитлеровца Нжде — серьезная причина для официального роспуска Союза армян России!

Скандал вокруг показа в Москве биографического фильма, посвященного фашистскому пособнику и военному преступнику Гарегину Нжде, продолжается. Напомним: накануне, по сообщению ряда РосСМИ, в том числе газеты «Известия» и агентства «Регнум», полиция потребовала отменить организованный «Союзом армян России» провокационный кинопросмотр. Но теперь САР выпустил пресс-релиз, где уверял, будто бы кинопросмотр состоялся без проблем, обвинял СМИ, которые сообщили о его отмене, в работе на Азербайджан, многократно упоминал «чёрную икру» (куда же без этого), и самое главное, старательно тиражировал обвинения в адрес Азербайджана во всех мыслимых и немыслимых грехах.

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К сожалению, авторам этого доноса в статусе релиза в детстве не объяснили, что врать нехорошо. И что перед тем, как что-то громогласно заявлять, надо бы изучить вопрос. Прочитать, к примеру, биографию Мамеда Эмина Расулзаде и уяснить для себя, что никакого отношения к «восточным легионам» он не имел и с гитлеровцами не сотрудничал. И уж тем более вспомнить, что в Армении в ранг национальных героев возводят заведомых террористов. Что в Ереване есть улица, которая носит имя «генерала Дро» — Драстамата Канаяна, который как раз и был командиром «Армянского легиона» вермахта. И уж тем более смехотворно выглядит попытка «зачеркнуть» факт сотрудничества Гарегина Нжде с гитлеровцами ссылками на полученные им награды Российской Империи.

Смеем напомнить: у генерала Власова вообще были советские ордена, и чин генерала он получил не просто так, но все это не отменяет его предательства.

Точно так же в САР могут не беспокоиться и не волноваться: о внешней политике Азербайджана, в том числе и о позиции нашей страны в отношении территориальной целостности Украины и Грузии, в Москве осведомлены без их дешёвых доносов. И при формировании своей политики в отношении Азербайджана мнение САР спросят в последнюю очередь. Возможно, сами руководители САР просто не могут представить себе, что Азербайджан — это состоявшееся государство, со своим внешнеполитическим курсом и своими интересами. И что позиция нашей страны в отношении Украины и Грузии, дружба с Турцией и независимый экспорт газа в Европу не помешали выстроить добрососедские и партнёрские отношения с Россией, что для Армении нож в сердце и кость в горле одновременно. Ну что ж, придется привыкать к реалиям, даже неудобным.

Добавим несколько слов и по поводу «раздачи чёрной икры». Любопытно было бы узнать, сколько этой самой «икры» было, по версии САР, передано председателю совета директоров ОАО «Редакция газеты «Известия»» Ашоту Габрелянову, если вспомнить, что именно газета «Известия» одной из первых сообщила о визите полицейских на провокационный кинопоказ. И сколько баночек икры, по их версии, «занесли» в редакцию известного своими связями с армянской верхушкой агентства «Регнум», где тоже рассказали о визите полицейских. Тем более понятно, что сквозит здесь жестокая обида: «коньякопровод» из Армении уже не обеспечивает должной эффективности.

Но вот если фильм о гитлеровском пособнике Гарегине Нжде после визита полицейских все же показали, и Союз армян России пытается об этом рассказать «граду и миру», то в этом случае их донос в виде пресс-релиза ударит уже не по Азербайджану, а по самому САР по принципу «эй, ворона, у меня есть орех». Потому как если в САР проигнорировали предупреждение со стороны полиции — это уже серьезно. Тем более что речь идет не о нарушении «антиковидного» карантина, а о реабилитации нацизма.

И вот это уже дает основания ставить вопрос о том, может ли вообще «Союз армян России» продолжать действовать легально. Оснований для роспуска этой организации более чем достаточно. По совести говоря, для этого хватило бы только рекламной кампании вокруг Нжде. Но за САР водятся и другие «грешки». В октябре 2020 года, в разгар 44-дневной войны, президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу «A Haber» прямо обвинил руководство САР в контрабанде оружия.

«По имеющейся у нас информации вооружение в Армению поставляется контрабандными путями — гражданскими и грузовыми самолетами», — заявил Алиев, добавив, что Армения недавно приобрела самолет ИЛ-76, при помощи которого осуществляется перевозка наемников и контрабандного вооружения. После чего продолжил: «Приобрели этот самолет, стоимостью в $30-40 млн армянские бизнесмены, проживающие в России — Карапетян, Абрамян и другие. Они перевозят армян из России в Карабах в качестве наемников. В то же время перевозится и вооружение — противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет» и «Конкурс», переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Игла» и различные снаряжение. Все перевозится под видом гражданских грузов». Как подчеркнул глава государства, «это международное преступление».

И, как представляется, виновные в этом международном преступлении должны понести ответственность «по совокупности» — и за контрабанду оружия, и за вербовку наемников, и за реабилитацию нацизма.

Нурани, политический обозреватель Minval.az