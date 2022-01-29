Азербайджан заявил о готовности качать Европе газ дополнительно в экстренном случае

Азербайджан готов качать Европе газ дополнительно в экстренном случае, если напряженность в отношениях России с Украиной нарушит поставки. Об этом, как передает Minval, заявил в разговоре с Bloomberg посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов.

«Хотя дополнительного экспорта будет недостаточно, чтобы заменить главного поставщика Россию, богатая энергоносителями страна может направить на континент больше объемов», — сказал Сулейманов.

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«Если возникнет острая необходимость, как мы видели в Турции, некоторые объемы, конечно, будут доступны», — сказал Сулейманов. «Но азербайджанские объемы не равны российским объемам, это очевидно».

По его словам, Баку выступает за долгосрочные контакты по поставкам.

«Мы не смотрим на энергетическую безопасность и потенциальное расширение и увеличение объемов через краткосрочный кризис, вы не можете добиться успеха с краткосрочными контрактами», — сказал Сулейманов. «Это долгосрочное планирование, это процесс, это не значит, что кто-то появляется и говорит: «Дай мне больше бензина».