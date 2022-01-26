Азербайджан поможет Турции поставками газа на фоне технических проблем с импортом из Ирана

Азербайджан увеличит поставки газа в Турцию на фоне технических проблем с импортом из Ирана в Турцию, заявил заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

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«На фоне технических проблем с импортом из Ирана в Турцию в последние дни, турецкая сторона обратилась в Azerbaijan Gas Supply Company (AGSC) с просьбой импортировать дополнительные объемы газа для устранения временной нехватки газа. AGSC, представляющая консорциум «Шах-Ддениз», уже ответила на запрос братской Турции и мобилизует имеющиеся возможности чтобы увеличить экспорт природного газа из Азербайджана в Турецкую Республику в соответствии с возникшим спросом», — сообщил он в Facebook.

Компания SOCAR Enerji в течении февраля будет поставлять в газораспределительные сети Турции по 4 млн кубометров спотового газа в сутки через район селения Тюркгезю северо-восточной провинции Ардахан.

SOCAR Enerji в среду, 26 января получила от Минэнерго Турции право импортировать спотовый газ. Таким образом в феврале по трубопроводам в Турцию будут поставляться дополнительно 4 млн кубометров газа в сутки.

В настоящее время Турция импортирует 44 млн кубометров газа в сутки по трубопроводу «Турецкий поток» и 47 млн кубометров по «Голубому потоку».

По Трансанатолийскому газопроводу (ТАНАП) в сутки поступает еще 17,3 млн кубометров газа.

Подземное газохранилище «Туз Гёлю» в настоящее время передает в сеть 30 млн кубометров газа в сутки, а подземное газохранилище «Силиври” 15 млн кубометров газа в сутки.

Кроме того, с точки входа в селении Тюркгезю в Ардахане в Турцию из Азербайджана может поставляться примерно 7 млн ​​кубометров газа в сутки.

Таким образом, в целом Турция получает более 270 млн кубометров природного газа в сутки.