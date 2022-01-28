Шварценеггер предстал в образе Зевса

Голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер опубликовал в Instagram постер, которым удивил своих поклонников.

Он предстал в образе верховного бога Олимпа Зевса.

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Фанаты предположили, что тем самым он намекнул на премьеру проекта с его участием. «Ожидается в феврале 2022», — подписал постер актер.

Арнольд предстал с седыми волосами и бородой, золотыми доспехами и множеством браслетов на руках, а из его запястий выходили молнии, обвивающие надпись «Зевс».