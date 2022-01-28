«Ветераны России» попросили Генпрокуратуру проверить Союз армян за фильм о Нжде

Ветераны попросили Генпрокуратуру проверить Союз армян России за показ фильма о коллаборационисте Гарегине Нжде. Общероссийское общественное движение «Ветераны России» обратилось к генпрокурору России Игорю Краснову, передает Minval.az.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

Как отмечают в своем обращении ветераны, сегодня, в день 30-летия Армянской армии, Союз армян России проводит в Москве показ фильма «Гарегин Нжде».

«Фильм посвящен прославлению армянского национального деятеля Гарегина Нжде в годы Великой Отечественной войны, пошедшего на службу Гитлеру против СССР», – говорится в обращении.

Читайте также: В России чтут память… соучастника Холокоста?

Ветераны отмечают, что любые попытки оправдать нацистских преступников и их пособников «являются не просто фальсификацией истории – они аморальны по своей природе».

В связи с объявленным показом фильма о коллаборационисте ветераны просят проверить Союз армян на предмет реабилитации нацизма и его пособников.

В своем обращении ветераны приводят протоколы допроса, описанные в книге Ваче Овсепяна «Гарегин Нжде и КГЮ. Воспоминания разведчика». В частности, упоминается о том, что гитлеровский пособник Нжде занимался вербовкой и подготовкой диверсантов.