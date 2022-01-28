Плевок армян России в лицо Лаврова и не только

Армянские националисты в РФ устроили очередную скандальную выходку. В то время как в Ереване отменили торжественный приём по случаю дня армии, Союз армян России решил отметить эту дату по-своему — показом биографического художественного фильма о Гарегине Нжде, гитлеровском пособнике и военном преступнике. Нет, конечно, в представленной ленте нет кадров, повествующих, как Нжде создавал в среде молодых армян профашистскую организацию «Цехакрон», как сам предложил свои услуги Гитлеру, как был принят на службу в СД, как создавал «Армянский легион» вермахта, как «реализовывал» награбленные у жертв Холокоста ценности…Лента «всего лишь» повествует об устроенных им «этнических чистках» азербайджанцев в Зангезуре. Анонсируют все в открытую — в соцсетях. Приводят и адрес — словно в насмешку, на улице Советской Армии.

Как раз накануне в мире отметили День памяти жертв Холокоста. Со своим заявлением по этому поводу выступил МИД Азербайджана, назвав Холокост одним из самых отвратительных преступлений нашего времени и отметив: «В этот День мы помним и вместе выступаем против ненависти, геноцида, преступлений против человечности, расизма и ксенофобии».

Появилось и заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова: «Нацистский режим принес неисчислимые страдания человечеству. Массовое уничтожение нацистами евреев, представителей других этнических групп, включая миллионы русских, — прямой результат преступной политики, построенной на принципах расового превосходства. И наш святой долг — хранить память о жертвах коричневой чумы, а также продолжать чтить тех, кто ценой своей жизни освободил мир от ее ужасов». В России постоянно подчеркивают свою исключительную роль в разгроме Германии, напоминают с самых высоких трибун о недопустимости пересмотра итогов Второй Мировой войны и реабилитации нацизма.

И в такой ситуации этот торжественный показ ленты, посвящённой нацистскому преступнику и соучастнику Холокоста Гарегину Нжде — это, простите, и плевок на могилы тех, кто воевал с «коричневой чумой», и плевок в лицо всей российской дипломатии и лично Лаврову. Потому как выходит, что российские дипломаты, включая министра, могут с самых высоких трибун говорить о необходимости противостоять попыткам реабилитации нацизма, но при этом в самой России, в ее столице, и не на каком-нибудь «квартирнике», а официально, с анонсом в соцсетях, могут демонстрировать хвалебный фильм о соучастнике Холокоста. Причем устраивает эту провокацию Союз армян России, чей глава Ара Абрамян в прямом смысле слова остается «рукопожатным» на уровне президента РФ.

Более того, это не первый такого рода прецедент. Уже были и показы фильма, и книги, посвящённые Нжде, на Московской международной книжной ярмарке, о чем уже рассказывал Minval. А теперь вот — новый кинопоказ. Который еще раз подтвердил: в России, где, наутро после дня памяти жертв Холокоста, можно устроить торжественный показ киноленты о нацистском преступнике, и российские власти не примут никаких мер. Притом что в законодательстве РФ предостаточно статей, предусматривающих ответственность за попытки героизации нацизма, и за это ничего не будет. И теперь уже вопросы надо задавать не Союзу армян России (с ним, увы и ах, все понятно), а властям самой России, точнее, ее правоохранительным органам: как долго в РФ будет оставаться безнаказанной «книжная» и «киношная» реклама гитлеровского пособника и соучастника Холокоста? И чего, если уж начистоту, стоят в этом случае все произносимые с высоких трибун слова о недопустимости реабилитации нацизма?

Отдел политики Minval.az