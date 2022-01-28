«Он пианист еще»: Лавров пошутил над Зеленским

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал президента Украины Владимира Зеленского «пианистом», отвечая на вопрос журналиста о том, почему российские власти не поддерживают контакт с главой украинского государства. Такое заявление дипломат сделал в интервью четырем радиостанциям в пятницу, 28 января.

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин спросил у главы МИД РФ: «Почему с Зеленским не общаемся? Он же наш воспитанник, комсомолец бывший, воспитанник Первого канала…».

«Он пианист еще», — ответил Лавров.

Говоря о «пианисте» Лавров имел в виду юмористический номер «Студии Квартал 95», в котором Зеленский, еще не будучи президентом, играл на рояле вместе со своим тогдашним коллегой Юрием Краповым без рук и со спущенными штанами.