Питт тайно встречается с певицей Люкке Ли

Американский актер Брэд Питт тайно встречается со шведской певицей Люкке Ли, которая живет в нескольких минутах ходьбы от дома актера в Лос-Анджелесе. Об этом 27 января пишет «Гордон» со ссылкой на The Sun.

В публикации отмечается, что 58-летний Питт находится в отношениях с 35-летней Люкке еще с середины прошлого года, а соседство помогает им встречаться друг с другом незаметно для посторонних. Также известно, что пару уже видели в новом ресторане Mother Wolf в Голливуде.

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