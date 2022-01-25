Дэниел Крэйг сетует на травмы на съемочной площадке

Актер Дэниел Крэйг рассказал, что за годы съемок в роли Джеймса Бонда получил немало травм.

«За это время я понял, что склонен к травмам. Если я не ударюсь, не поцарапаюсь, не вывихну себе что-нибудь, то я сразу понимаю, что я делаю это неправильно», — признался Крэйг, слова которого приводит «Газета.ру» со ссылкой на Variety.

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В ответ на это признание Бардем указал собеседнику на кровоточащую рану у него на лбу. Крэйг убедился, что коллега его не обманывает и рассказал, как получил эту травму. По словам звезды «бондианы», на него упала кольцевая лампа с планшетом для съемок интервью.

«Они прислали мне эту замечательную кольцевую лампу, посередине которой я установил свой планшет. Я пошел по своим делам, а когда сел, чтобы мы могли созвониться, эта конструкция просто рухнула мне на голову! Неудивительно, что я получаю травмы каждый раз, когда снимаюсь в кино», — резюмировал Крэйг.