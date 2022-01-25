На «Евровидении» представитель Азербайджана выступит во втором полуфинале

Представитель Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение 2022» в Турине выступит 12 мая, во втором полуфинале. Об этом сообщается 25 января на официальном сайте организаторов конкурса.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

Первый полуфинал пройдет 10 мая. Его участники: Албания, Болгария, Латвия, Литва, Молдова, Нидерланды, Словения, Швейцария, Украина – выступят в первой части первого дня; Австрия, Хорватия, Дания, Греция, Исландия, Норвегия, Россия, Португалия и Армения – во второй. Голосуют в первом полуфинале Италия и Франция.

Второй полуфинал состоится 12 мая. Австралия, Азербайджан, Кипр, Финляндия, Грузия, Израиль, Мальта, Сан-Марино и Сербия выступят в первой части. Бельгия, Чехия, Эстония, Ирландия, Черногория, Северная Македония, Польша, Румыния и Швеция – во второй части второго полуфинала. Голосуют во второй части конкурса Германия, Испания и Великобритания.

Финал состоится 14 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны.