Сын известного актера совершил суицид

Сын голливудского актера, звезды «Бешеных псов» и «Убить Билла» Майкла Мэдсена Хадсон Ли Мэдсен покончил с собой в возрасте 26 лет, передает «Газета.ру» со ссылкой на The Sun.

Известно, что на момент совершения суицида крестник режиссера Квентина Тарантино находился на Гавайях со своей супругой Карли. Смерть молодого человека подтвердила пресс-секретарь департамента судебно-медицинской экспертизы в Гонолулу.

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